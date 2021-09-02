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Российские моряки показали лучшие результаты в конкурсе «Кубок моря» в Иране

Андрей Аркадьев
13:15 02.09.2021
Военнослужащим были вручены памятные подарки с символикой Армейских международных игр.
Российские моряки показали лучшие результаты в конкурсе «Кубок моря» в Иране
© Фото: Минобороны России
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Заместитель командующего Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Екимов наградил моряков, показавших наилучшие результаты в конкурсе «Кубок моря», сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

Екимов вручил подарки морякам малого артиллерийского корабля «Махачкала» в иранском порту Энзели. Он особо отметил усердие команды, участвовавшей во втором этапе конкурса – спасательной подготовке (посадка в спасательный плот ПСН-10). Также он похвалил военнослужащих ракетно-артиллерийской боевой части МАК «Махачкала», отличившихся при стрельбе по надводной и воздушной целям и по мишени, имитирующей морскую мину.

Комендора батареи малокалиберной зенитной артиллерии старшего матроса Григория Ивченко заместитель командующий флотилией поздравил лично, подчеркнув, что его результат стрельбы из крупнокалиберного пулемета по морской мине (14 прямых попаданий) был недосягаем для соперников по конкурсу.

Итоги конкурса «Кубок моря» пока еще не подведены. Российская команда продемонстрировала лучшие результаты в четырех из шести боевых упражнений.

Завтра, 3 сентября, в иранском порту Энзели состоится церемонии награждения победителей и закрытия конкурса «Кубок моря». В ней примут участие представители Главного командования ВМФ России, командования ВМС Ирана, Казахстана и Азербайджана, представители дипломатического корпуса.

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