В Новосибирске наградили лучших разведчиков конкурса АрМИ-2021

Торжественная церемония закрытия Международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» состоялась на плацу Новосибирского высшего военного командного училища, в ходе которой наградили победителей и призеров Международных армейских игр.

«Я хочу поблагодарить всех вас за праздник профессионализма, который на протяжении двух недель проходил на сибирской земле. Дни соревнований сплотили вас, помогли найти новых друзей и укрепили дух международного единства. Это и есть самая главная цель нашего конкурса», - сказал начальник разведки - замначальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов.

Одержавшим победу разведчикам из России вручили кубок армейских игр. Кроме того, ценные подарки вручили капитанам команд и победителям в индивидуальных зачетах - в таких номинациях россияне получили четыре награды.

Серебряные медали завоевали разведчики из Китайской Народной Республики и Узбекистана, бронзовыми медалями были награждены военнослужащие из Белоруссии.

На международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки-2021», который проходил на полигоне Кольцово в Новосибирской области с 22 августа по 4 сентября, принимали участие шесть основных команд из РФ, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана и Индии.