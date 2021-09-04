На конкурсе «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021 установили семь мировых рекордов

Военнослужащие разведывательных подразделений установили семь мировых рекордов на конкурсе «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр-2021. Россиянам принадлежит пять рекордов, еще два - представителям сборных КНР и Узбекистана.

В ходе проведения первого этапа конкурса был установлен рекорд командой Российской Федерации при выполнении упражнения «Проведение разведывательной засады». Время выполнения составило 2 минуты 28 секунд. Предыдущий рекорд в 2020 году также установила российская команда с результатом 3 минуты 21 секунда.

Еще два рекорда побили разведчики команды России в ходе второго этапа соревнований. Механик-водитель нашей сборной пришел к финишу за 11 минут 52 секунды, выполняя упражнение «Вождение в сложных условиях местности. Преодоление препятствий и ограниченных проходов на подъемах, спуска и косогорах». Результат стал выше на 27 секунд. Лучшее время по выполнению норматива за всю историю проведения игр «Наложение кровоостанавливающего жгута и оттаскивание раненого» тоже принадлежит российской команде и составляет 38 секунд. В 2020 году сборная России выполнила норму с временным результатом в 48 секунд.

Разведчики команды Узбекистана стали рекордсменами по выполнению норматива «Скрытное выдвижение к объекту противника перебежками и переползанием на боку». Военнослужащие потратили 1 минуту 24 секунды, улучшив предыдущий результат всего на 1 секунду (предыдущий 2020 года -1 минута 25 секунд принадлежит Российской Федерации). Разведчики из команды Китая установили рекорд по выполнению норматива «Надевание противогаза» за 2,2 секунды, предыдущий лучший результат 2018 года установили военнослужащие Республики Узбекистан. Он составлял 3,3 секунды.

Еще два рекорда установленных в ходе проведения третьего и пятого этапов также принадлежат команде России. Преодолев комплекс препятствий «Тропа разведчика» за 41 минуту и 4 секунды, военнослужащие нашей сборной улучшили результат Всеармейского этапа конкурса 2021 года на 2 минуты 6 секунд. Механик-водитель российской команды в ходе заключительного этапа установил второй рекорд по выполнению упражнений на боевой машине пехоты (БМП), придя к финишу за 6 минут 7 секунд, побив рекорд России 2020 года на 2 минуты 45 секунд (предыдущее время составляло 8 минут 52 секунды).

Торжественная церемония закрытия международного конкурса «Отличники войсковой разведки» состоится 04 сентября на плацу Новосибирского высшего военного командного училища, где будут подведены итоги и награждены победители и призеры соревнований.

В Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки-2021», который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимают участие шесть основных команд из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных — это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Республики Мозамбик, Южно-Африканской Республики, Республики Таджикистан, Камеруна и Королевства Эсватини. В их составе по одному человеку.