Житель Нижнего Новгорода больше недели удерживал в подвале похищенную им девушку

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту похищения 23-летней девушки. По данным ведомства, 24 августа жительница Нижнего Новгорода встретилась с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств. После чего связь с ней прервалась.

Полиция и следователи больше недели искали пропавшую, после чего ее удалось обнаружить в подвале гаража в Приокском районе. На допросе девушка рассказала, что мужчина увез ее, угрожая ножом, и удерживал в подвале гаража с момента исчезновения.

Она добавила, что на протяжении всего этого времени неизвестный совершал в отношении нее сексуальные преступления. По факту происшествия возбудили уголовное дело.