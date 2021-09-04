Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Впервые в Сербии: на конкурсе «Страж порядка» поздравили лучших военных полицейских

Анна Назайкина
12:40 04.09.2021
Состязание в этом году проходило в сербском городе Кралево и состояло из четырех этапов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Российские военные полицейские на конкурсе «Страж порядка» Армейских международных игр в Сербии завоевали серебряные награды состязания. Победителей и призеров соревнований наградили сегодня на полигоне Берановац.

Первое место, золотые медали и чемпионский кубок состязания профессионального мастерства военных полицейских удалось взять сербским участникам конкурса. Бронзовые награды достались команде Казахстана.

Кроме того, рефери присудили отдельные награды участникам за индивидуальные достижения на разных этапах конкурса.

«Все пятеро членов российской команды: старший прапорщик Алексей Синицын, прапорщики Денис Мишин, Алексей Гладков, Владимир Черник и ефрейтор Вячеслав Норбу — были удостоены специальных призов за выдающийся результат в финальном забеге на трассе “Гонки героев” и волю к победе», - говорится в сообщении.

Конкурс «Страж порядка» в этом году впервые проходил в сербском городе Кралево и состоял из четырех этапов. В ходе них участники показали свои навыки стрельбы, отработали действия патрульного наряда, поучаствовали в гонке патрульных нарядов на автомобилях с выполнением спецзадач, а также совершили бросок на 12 километров по трассе «Гонки героев».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:41 В стране и мире
В Минздраве назвали вероятную причину отравления школьников в Нижнем Новгороде
11:49 Армия
Видео
«Азарт и профессионализм»: замминистра обороны Панков поздравил команду РФ с победой на «Эльбрусском кольце»
10:28 В стране и мире
Видео
Потоп проломил стену здания в Нью-Джерси: видео
08:56 В стране и мире
Видео
«Выведет на орбиту 37 тонн»: Рогозин рассказал о сверхтяжелых ракетах «Ангара»
06:30 В стране и мире
Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога телескопа «Хаббл»
Популярное
Видео
«Не путать свою шерсть с государственной»: Рогозин о борьбе с коррупцией на космодроме Восточный
Паралимпиец Сафронов прокомментировал отказ украинца от совместного фото
Видео
«Выведет на орбиту 37 тонн»: Рогозин рассказал о сверхтяжелых ракетах «Ангара»
Видео
Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, они хорошо работают
Мантуров: самолет SSJ100 в стиле Aurus появится в ближайшее время
Видео
Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.