Армия Впервые в Сербии: на конкурсе «Страж порядка» поздравили лучших военных полицейских Анна Назайкина Состязание в этом году проходило в сербском городе Кралево и состояло из четырех этапов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российские военные полицейские на конкурсе «Страж порядка» Армейских международных игр в Сербии завоевали серебряные награды состязания. Победителей и призеров соревнований наградили сегодня на полигоне Берановац. Первое место, золотые медали и чемпионский кубок состязания профессионального мастерства военных полицейских удалось взять сербским участникам конкурса. Бронзовые награды достались команде Казахстана. Кроме того, рефери присудили отдельные награды участникам за индивидуальные достижения на разных этапах конкурса. «Все пятеро членов российской команды: старший прапорщик Алексей Синицын, прапорщики Денис Мишин, Алексей Гладков, Владимир Черник и ефрейтор Вячеслав Норбу — были удостоены специальных призов за выдающийся результат в финальном забеге на трассе “Гонки героев” и волю к победе», - говорится в сообщении. Конкурс «Страж порядка» в этом году впервые проходил в сербском городе Кралево и состоял из четырех этапов. В ходе них участники показали свои навыки стрельбы, отработали действия патрульного наряда, поучаствовали в гонке патрульных нарядов на автомобилях с выполнением спецзадач, а также совершили бросок на 12 километров по трассе «Гонки героев». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика