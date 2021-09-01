Армия Сербские военные полицейские вырвались вперед на конкурсе АрМИ-2021 «Страж порядка» Тимур Шерзад У команд впереди еще два испытания - следующим станет гонка по полосе препятствий, в которую будет входить и автомобильное вождение. Четвертым, и заключительным, этапом станет военно-полицейский бросок на 12 километров. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Сербские военные полицейские вырвались вперед на конкурсе АрМИ-2021 «Страж порядка». Судейская комиссия конкурса, проходящего в сербском городе Кралево, огласила результаты второго этапа - «Действия патрульного наряда в городе». Лучше всех выступили сербы, набрав 419 баллов. Второй результат показала команда России - 341 балл. Третье место заняла команда Ирана с 323 баллами. Четвертую строчку занял Казахстан, завоевав 296 очков. Пятое досталось Кипру (94 очка), а шестое занял Катар - 38 баллов. Промежуточные итоги конкурса в целом таковы - первой идет Сербия (1 050 очков), второй - Россия (972 балла), третьим - Казахстан (778 очков), четвертым - Иран (726 очков). Пятым в турнирной таблице двигается Кипр (257 очков) и затем Катар (138 баллов). «Здесь все профессионалы, поэтому как выпал жребий, так и нужно выступать. Лично для меня лучше выступать первым, так как, пока настрой боевой, нужно идти в бой и не ждать. Если по жребию выпадает быть шестыми, то смотреть, как выступают другие, переживать и так далее. Лучше выступать первыми: вышли и сделали свою работу», - поделился участник российской команды прапорщик Алексей Гладков. У команд впереди еще два испытания - следующим станет гонка по полосе препятствий, в которую будет входить и автомобильное вождение. Четвертым, и заключительным, этапом станет военно-полицейский бросок на 12 километров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика