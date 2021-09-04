АрМишка из Ставрополя: в центре «Патриот» наградили 15-летнего победителя конкурса «Талисман АрМИ»

В павильоне клуба болельщиков конкурса «Армия культуры» на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» прошла церемония награждения победителя творческого конкурса «Талисман Армейских международных игр». Победителем стал 15-летний Егор Прицак из Ставрополя с работой «АрМишка».

Награду Егору вручил директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный. Юноша и его семья получили диплом победителя и приглашения на мероприятия АрМИ-2021. Также Егору провели экскурсию по Главному храму ВС РФ и комплексу «Дорога Памяти».

В центре «Патриот» 23 августа открыл свои двери Международный военно-технический форум «Армия». Специально для посетителей был организован клуб болельщиков - более 50 тематических и выставочных зон, площадок для проведения мастер-классов, компьютерных игр и тренажерных комплексов.