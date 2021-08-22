В центре «Патриот» открылся клуб болельщиков АрМИ-2021

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На выставочных площадках гости получат возможность ознакомиться с историей создания конкурсов Армейских международных игр, увидеть современную военную технику и вооружение видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, попробовать себя в роли механика-водителя танка, боевой машины пехоты, инженерного путепрокладчика на симуляторе, принять участие в мастер-классах и конкурсах, проводимых на площадках, посоревноваться в силовых, игровых и киберспортивных видах спорта.

В «Клубе болельщиков» функционирует площадка «Киберпатриот», на которой все желающие могут сойтись в танковом сражении, поиграть в современные компьютерные и консольные игры на мощных игровых компьютерах и приставках.