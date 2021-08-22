В центре «Патриот» открылся клуб болельщиков АрМИ-2021
В подмосковном Конгрессно-выставочном центре «Патриот» начал работу «Клуб болельщиков» Армейских международных игр – 2021.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В центре «Патриот» открылся клуб болельщиков АрМИ-2021
В подмосковном Конгрессно-выставочном центре «Патриот» начал работу «Клуб болельщиков» Армейских международных игр – 2021.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
|
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