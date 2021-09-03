В стране и мире Коронавирус Путин назвал политизацию пандемии COVID-19 катастрофической ошибкой Анна Назайкина Возможностями вакцинации от коронавирусной инфекции пользуются в основном только высокоразвитые экономики, отметил президент России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что политизация пандемии коронавирусной инфекции является катастрофической ошибкой. «Те, кто политизирует, они сами допускают колоссальные катастрофические, я бы сказал, ошибки в деле борьбы с пандемией. Ведь, во-первых, этими возможностями по вакцинации пользуются только в основном высокоразвитые экономики. Там производится основная часть вакцин, и она направляется на защиту своего собственного населения, и очень мало делается для того, чтобы защитить в широком смысле человечество, а это плохо для самих производителей... Потому что ведь это бумерангом возвращается, крутится вокруг шарика земного постоянно», - сказал глава государства на выступлении. По мнению российского лидера, в настоящий момент наиболее важно, отказавшись от политизации, совместными усилиями бороться с пандемией COVID-19 и ее последствиями - это представляет важность для всего человечества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика