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Путин назвал политизацию пандемии COVID-19 катастрофической ошибкой

Анна Назайкина
11:19 03.09.2021
Возможностями вакцинации от коронавирусной инфекции пользуются в основном только высокоразвитые экономики, отметил президент России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что политизация пандемии коронавирусной инфекции является катастрофической ошибкой.

«Те, кто политизирует, они сами допускают колоссальные катастрофические, я бы сказал, ошибки в деле борьбы с пандемией. Ведь, во-первых, этими возможностями по вакцинации пользуются только в основном высокоразвитые экономики. Там производится основная часть вакцин, и она направляется на защиту своего собственного населения, и очень мало делается для того, чтобы защитить в широком смысле человечество, а это плохо для самих производителей... Потому что ведь это бумерангом возвращается, крутится вокруг шарика земного постоянно», - сказал глава государства на выступлении.

По мнению российского лидера, в настоящий момент наиболее важно, отказавшись от политизации, совместными усилиями бороться с пандемией COVID-19 и ее последствиями - это представляет важность для всего человечества.

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