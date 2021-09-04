Потоп проломил стену здания в Нью-Джерси: видео
Мужчина едва не погиб при проломе водой стены здания в Нью-Джерси.
© Видео: twitter, @ChaudharyParvez © Фото: twitter, @ChaudharyParvez
В американском Нью-Джерси вода, принесенная ураганом «Ида», проломила стену офисного здания и полностью затопила его. Видео инцидента было опубликовано в Twitter.
На кадрах видно, что здание уже изначально было подтоплено. Человек проходит из одного конца комнаты до другого - судя по всему он не подозревает, что произойдет через несколько секунд. Едва он покидает комнату, стена с треском проламывается и комнату заполоняет вода.
По данным американских изданий, от потопов, вызванных ураганом «Ида», погибли по меньшей мере 46 человек.