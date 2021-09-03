СМИ: в США при потопах погибли 46 человек

В США в результате потопов, вызванных ураганом «Ида», погибли по меньшей мере 46 человек. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на правительство штатов.

По данным издания, 23 человека погибли в штате Нью-Джерси, 16 смертей зафиксировано в Нью-Йорке, пять - в Пенсильвании и по одному погибшему - в Мэриленде и Коннектикуте.

Как сообщил губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи, большинство людей погибли в своих машинах - вода заперла их в кабинах.

Ранее было опубликовано видео затопления станции метро в Нью-Йорке. Все линии метро в городе были приостановлены из-за большого количества затопленных станций.