В случае гипотетической войны с Россией Украина сможет продержаться 6-12 часов. Такого мнения придерживаются читатели болгарского издания «Факти». Об этом они высказались под статьей о высказывании пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который говорил, что военная помощь США Украине может привести к непредсказуемым последствиям.

«На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале», - говорится в комментарии.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия «перебалансирует» ситуацию для обеспечения безопасности, если Украина войдет в НАТО. Это необходимо, чтобы «провести перебалансировку ситуации и на сто процентов обеспечить безопасность российских рубежей».