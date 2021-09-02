В Кремле заявили, что Россия «перебалансирует» ситуацию для обеспечения безопасности, если Украина войдет в НАТО.

«В Вашингтоне достаточно позитивно реагировали на такие евроатлантические устремления Украины. Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Известия».

Песков добавил, что Россия в таком случае точно примет контрмеры, чтобы «провести перебалансировку ситуации и на сто процентов обеспечить безопасность наших рубежей».

Он также заметил, что желание Украины вступить в НАТО, судя по социологическим опросам, не поддерживается как минимум половиной ее собственного населения.