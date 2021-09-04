Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые назвали самую болезненную породу собак

Анна Назайкина
09:57 04.09.2021
Вследствие селекции многие собаки получили разнообразные болезнетворные генетические мутации, отметили исследователи.
Ученые назвали самую болезненную породу собак
© Фото: imagebroker, Arco Images, Wegner, Globallookpress
Читайте нас на:

Исследователям из Уппсальского университета в Швеции удалось определить, представители какой породы собак наиболее часто болеют. Об этом говорится в материале New Scientist.

Ученые установили, что вследствие селекции многие четвероногие друзья человека получили разнообразные болезнетворные генетические мутации. Было проведено наблюдение за двадцатью животными восьми наиболее популярных пород. Таким образом было определено, что кавалер-кинг-чарльз-спаниель - самая болезненная порода собак.

Уточняется, что именно у этих собаки наблюдается наибольшее количество опасных генетических вариантов. Обычно они связаны с сердечной недостаточностью.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как нужно обучать и воспитывать собаку. Он заявил, что ответственный хозяин всегда должен заботиться о дисциплине и умениях своей собаки не только для налаженного контакта с ней, но и для формирования у питомца правильного поведения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:28 В стране и мире
Видео
Потоп проломил стену здания в Нью-Джерси: видео
08:56 В стране и мире
Видео
«Выведет на орбиту 37 тонн»: Рогозин рассказал о сверхтяжелых ракетах «Ангара»
06:30 В стране и мире
Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога телескопа «Хаббл»
04:10 В стране и мире
Видео
Рогозин рассказал о технологиях, которые представили Путину на космодроме Восточный
08:29 Спорт
Паралимпиец Сафронов прокомментировал отказ украинца от совместного фото
Популярное
Видео
«Не путать свою шерсть с государственной»: Рогозин о борьбе с коррупцией на космодроме Восточный
Паралимпиец Сафронов прокомментировал отказ украинца от совместного фото
Видео
«Выведет на орбиту 37 тонн»: Рогозин рассказал о сверхтяжелых ракетах «Ангара»
Видео
Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, они хорошо работают
Мантуров: самолет SSJ100 в стиле Aurus появится в ближайшее время
Видео
Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.