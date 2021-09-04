Ученые назвали самую болезненную породу собак

Исследователям из Уппсальского университета в Швеции удалось определить, представители какой породы собак наиболее часто болеют. Об этом говорится в материале New Scientist.

Ученые установили, что вследствие селекции многие четвероногие друзья человека получили разнообразные болезнетворные генетические мутации. Было проведено наблюдение за двадцатью животными восьми наиболее популярных пород. Таким образом было определено, что кавалер-кинг-чарльз-спаниель - самая болезненная порода собак.

Уточняется, что именно у этих собаки наблюдается наибольшее количество опасных генетических вариантов. Обычно они связаны с сердечной недостаточностью.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как нужно обучать и воспитывать собаку. Он заявил, что ответственный хозяин всегда должен заботиться о дисциплине и умениях своей собаки не только для налаженного контакта с ней, но и для формирования у питомца правильного поведения.