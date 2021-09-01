Кинолог рассказал, как нужно обучать и воспитывать собаку

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что ответственный хозяин всегда должен заботиться о дисциплине и умениях своей собаки не только для налаженного контакта с ней, но и для формирования у питомца правильного поведения. А в случае, если питомец уже обладает всеми базовыми навыками, то его можно обучать на другом уровне, подобрав специальные курсы.

«Обучение собаки – это не только отличная возможность наладить с ней связь, но и показатель ответственного подхода к владению животным. Каждая собака должна обладать базовыми навыками: знать свою кличку и запрещающую команду, уметь ходить на поводке, носить намордник, подходить к хозяину по команде и уметь останавливаться по команде», - поделился кинолог в беседе с РИА Новости.

Голубев добавил, что учебный кинологический центр и курсы дрессировки для собаки сейчас можно найти без труда. Опытные дрессировщики в удобном для питомца и его хозяина формате обучат животное всем необходимым навыкам на официальных дрессировочных площадках. По итогу собака не только научится выполнять команды, но и получит опыт социализации. Если собака необщительная, то ей больше подойдут индивидуальные занятия с кинологом, рассказал специалист.

Уверенные в своих силах хозяева, говорит глава РКФ, могут обучить своего питомца и самостоятельно, но при этом нужно соблюдать определенные правила и действовать последовательно.

«Собака, которая не знает рамок – это несчастная собака. Она все время находится в стрессе, поскольку не может предсказать ваше поведение. Находящая в стрессе собака будет искать выход – или попытается построить иерархию так, чтобы она диктовала вам условия совместного проживания, либо станет "бояться" всего и всех, на всякий случай, чтобы не провоцировать ваше недовольство», - сказал Голубев.

Кинолог также утверждает, что с собакой нужно заниматься постоянно и не надеяться на то, что животное запомнит команду, выучив ее единожды. За хорошее поведение питомца нужно всячески поощрять, иначе он лишится эмоциональной поддержки, и у него появятся проблемы в поведении.

Если собака более опытная, для нее можно подобрать специализированные тренировки. Активным собакам могут понравиться спортивные дисциплины, такие как аджилити (хозяин с питомцем проходит полосу препятствий) или обидиенс (программа, позволяющая обучить собаку так, чтобы она быстро и четко выполняла сложные команды), уточнил специалист.

Ранее Владимир Голубев рассказал, как себя вести при встрече с бродячей собакой. По его мнению, собака не должна быть без хозяина, но если на улице встречается целая стая, то следует обраться в органы местного самоуправления с просьбой отлова.