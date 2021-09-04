Минпросвещения: школьники не будут принуждаться к вакцинации от COVID-19

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что совершеннолетних школьников не будут принуждать к обязательной вакцинации против COVID-19. Он также добавил, что непривитые ученики будут, как и раньше, допускаться к занятиям.

«Детей никто ни к чему принуждать не будет, это мы вам ответственно заявляем. И, конечно, этот вопрос на повестке дня даже не стоит», - цитирует ТАСС его слова в рамках Восточного экономического форума.

При этом Бугаев уверен, что в целом вакцинация - показатель высокой социальной ответственности гражданина, ибо учитель, считает замминистра, несет ответственность не только за себя, но и за детей, с которыми он работает.

«Мы сегодня имеем значительный процент привитых среди педагогов и учителей в школе. Это очень отрадно и говорит о высоком гражданском долге и гражданской позиции учительского сообщества», - резюмировал Бугаев.

Ранее в Минпросвещения допустили отказ некоторых школ от пятибалльной системы оценивания. Анастасия Зырьянова совместно с экспертным сообществом предложила такие предметы, как рисование, физическая культура и музыка оценивать по системе «зачет-незачет».