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В Минпросвещения допустили отказ школ от пятибалльной шкалы по некоторым предметам

Ян Брацкий
16:10 28.08.2021
Ранее некоторые эксперты предложили вывести рисование, музыку и физкультуру на факультативы.
В Минпросвещения допустили отказ школ от пятибалльной шкалы по некоторым предметам
© Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress
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Некоторые школы, родители в которых одобрят инициативу, могут отказаться от пятибалльной шкалы оценок в пользу системы «зачет-незачет». Об этом заявила заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова. Речь идет только о рисовании, физической культуре и музыке.

Ранее экспертное сообщество выступило с просьбой вывести указанные предметы на факультативы, мотивируя это разными художественными способностями и различиями в физическом состоянии детей.

«С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем - изобразительное искусство, музыка и физическая культура - может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы "зачет-незачет"», - пояснила Зырянова в беседе с РИА Новости.

Данные вопросы, отметила она, относятся исключительно к школьной компетенции, а сами родители могут обращаться с подобными предложениями непосредственно к администрации.

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