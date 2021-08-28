В Минпросвещения допустили отказ школ от пятибалльной шкалы по некоторым предметам

Некоторые школы, родители в которых одобрят инициативу, могут отказаться от пятибалльной шкалы оценок в пользу системы «зачет-незачет». Об этом заявила заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова. Речь идет только о рисовании, физической культуре и музыке.

Ранее экспертное сообщество выступило с просьбой вывести указанные предметы на факультативы, мотивируя это разными художественными способностями и различиями в физическом состоянии детей.

«С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем - изобразительное искусство, музыка и физическая культура - может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы "зачет-незачет"», - пояснила Зырянова в беседе с РИА Новости.

Данные вопросы, отметила она, относятся исключительно к школьной компетенции, а сами родители могут обращаться с подобными предложениями непосредственно к администрации.