В РФПИ спрогнозировали сроки взаимного признания вакцин от COVID-19

Взаимное признание странами вакцин от COVID-19 может произойти уже в течение этого года. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе сессии марафона «Новое знание».

«Взаимопризнание вакцин - это вопрос этого года. И он будет связан с тем, что все-таки страны поймут, что нельзя постоянно идти на поводу у компаний "большой фармы", которые пытаются ограничить другие вакцины», - рассказал он.

По мнению Дмитриева, нет никакого сомнения, что уже в ближайшее время препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией будут приняты в различных странах и станут взаимозаменяемыми.

Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил о том, что Брюссель предложил российскому Минздраву обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов - это расширит возможности для облегчения путешествий граждан. Впоследствии министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва открыта к переговорам с Европой о взаимном признании вакцин от COVID-19.