Лавров заявил о готовности Москвы к переговорам с Европой о взаимном признании вакцин от COVID-19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Лавров заявил о готовности Москвы к переговорам с Европой о взаимном признании вакцин от COVID-19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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