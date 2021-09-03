Путин: государство заинтересовано развитием железных дорог к Охотскому морю для экспорта угля

Государство заинтересовано в развитии железнодорожного сообщения для поставок угля на экспорт к Охотскому мору. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Восточного экономического форма. По словам главы государства, компании сами готовы финансировать строительство железных дорог, но просит увеличить объемы вывоза ресурса.

«Конечно, государство заинтересовано, чтобы компании, которые занимаются добычей угля развивали железнодорожную инфраструктуру и в том числе построили и за свой счет железную дорогу к Охотскому морю, чтобы осуществлять экспортные поставки. Вместе с тем есть и вопросы, они заключаются в том, что компании, которые хотели бы это сделать, просят увеличить объемы вывоза добываемого угля уже сейчас до 25 миллионов тонн», - сказал президент.

В марте Путин потребовал скоординировать работу бизнеса и властей в вопросах, связанных с угольной промышленностью в регионах. Он отметил, что необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей в регионах, где идет добыча.