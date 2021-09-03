Электросамолет «Байкал» может впервые взлететь в 2024 году

Самолет ЛМС-901 «Байкал», оснащенный электродвигателями, может впервые подняться в воздух в 2024 году. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. После 2026 года планируется выход самолета в серийное производство, сказал глава ведомства на Восточном экономическом форуме.

«Подняться в воздух, я думаю, что он может как экспериментальное судно в 2024 году. А вот говоря уже о серийном производстве, это будет после 2026-2027 года», - сказал министр.

Он отметил, что в самолете будет применена уникальная система спасения - парашют, что нетипично для воздушного судна такого размера.

Ранее Мантуров заявил, что в скором времени ожидается появление самолета «Сухой Суперджет» SSJ100 под брендом Aurus. Он отметил, что бренд уже работает совместно с «Вертолетами России».