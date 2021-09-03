Мантуров: самолет SSJ100 в стиле Aurus появится в ближайшее время

В скором времени ожидается появление самолета «Сухой Суперджет» SSJ100 под брендом Aurus. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках Восточного экономического форума. Он отметил, что бренд уже работает совместно с «Вертолетами России».

«Что касается вообще использования бренда Aurus, я думаю, что по мере его развития и узнаваемости, поскольку он премиальный сегмент, то вот мы начали коллаборацию первую, например, с "Вертолетами России". Это было продемонстрировано еще в 2019 году: модификация вертолета "Ансат" есть в варианте Aurus. Я думаю, что не за горами решение SSJ100 в коллаборации с Aurus», - сказал Мантуров.

Ранее Мантуров заявил, что создание новейшего российского истребителя Checkmate Россия профинансирует самостоятельно, без иностранных вложений. При этом иностранные заказчики могут профинансировать создание двухместной версии самолета.