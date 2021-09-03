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Самолет Як-40 может получить водородный двигатель

Анна Назайкина
07:40 03.09.2021
В настоящий момент отрабатываются решения по электрическому двигателю, но с охлаждением электрической системы водородом.
Самолет Як-40 может получить водородный двигатель
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Российский пассажирский самолет Як-40 в будущем может получить водородный двигатель. Об этом в беседе с РИА Новости в рамках Восточного экономического форума рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Во-первых, в рамках наших НИРов (научно-исследовательская работа — Прим. ред.) ЦАГИ отрабатывает на летной лаборатории ЯК-40 — собственно, он был представлен как раз на МАКСе — решения по электрическому двигателю, но с охлаждением электрической системы водородом, это первый этап. Второй этап — будет уже использование водорода как топливных элементов для того, чтобы обеспечивать энергетикой электрические самолеты», - заявил глава ведомства.

Как отметил Мантуров, источником для получения электричества самолета будет являться водород, однако в первую очередь следует завершить работу над электрическим двигателем.

«Поэтому сначала нужно отработать до конца конструкцию с электрическими двигателями, а затем уже или параллельно двигаться с точки зрения использования водорода. Это такая длинная программа, которая должна дать результат по технологии, которую можно будет потом использовать в ОКРе (опытно-конструкторская работа — ред.), который должен привести к разработке уже летательных аппаратов на электрических двигателях на водородных элементах», - рассказал министр.

Ранее Мантуров заявил, что создание новейшего российского истребителя Checkmate Россия профинансирует самостоятельно, без иностранных вложений. При этом иностранные заказчики могут профинансировать создание двухместной версии самолета. 

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