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СМИ: в Германии раскритиковали заявления Украины и США по «Северному потоку-2»

Алексей Курильченко
07:00 03.09.2021
Читатели немецкого издания высказались против решений, принятых на встрече Зеленского и Байдена.
СМИ: в Германии раскритиковали заявления Украины и США по «Северному потоку-2»
© Фото: Jens Büttner dpa Globallookpress
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Во время встречи президентов Джозефа Байдена и Владимира Зеленского стороны выступали против российского трубопровода «Северный поток-2». Как сообщает издание Die Zeit, страны намерены «обеспечить безопасность поставок в переходный период». Для этого США стремятся сохранить «транзитную роль» Украины.

Читатели издания не одобрили решения двух президентов. По их мнению, идея проводить российских газ через Украины в нынешних обстоятельствах невыгодна для всех сторон.

«Проще говоря, это означает, что ЕС и, прежде всего, Германия возместят Украине упущенные транзитные сборы, а она на эти деньги купит американское оружие», - цитирует РИА Новости мнение читателя.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько выразил мнение, что соглашение об энергетическом сотрудничестве между США и Украиной означает, что Штаты намерены расширять свой рынок сбыта за счет Киева. По его мнению, документ делает Украину на шаг ближе к статусу американской колонии.

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