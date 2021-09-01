«Колониальное поглощение»: эксперт о соглашении Украины с США по энергетике

Соглашение об энергетическом сотрудничестве между США и Украиной означает, что Штаты намерены расширять свой рынок сбыта за счет Киева. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его мнению, документ делает Украину на шаг ближе к статусу американской колонии.

«Это можно расценивать как один из этапов колониального поглощения Украины Соединенными Штатами. Мне не совсем понятно, для чего нужно было подписывать это соглашение именно во время визита Зеленского - вероятно, это исключительно в рамках его PR-кампании. Эти договоренности можно было подписать и ранее - просто договорившись между профильными ведомствами и министрами», - сказал Безпалько.

По мнению эксперта, США рассматривают Украину как инструмент для противодействия России, в том числе и в рамках энергетических стратегий. Также это может означать, что Штаты намерены «выдавить» РФ с традиционных для нее рынков сбыта - например, ядерной энергетики.

«Одним из результатов визита Зеленского является декларация о намерении построить американской компанией от пяти и больше энергоблоков на Хмельницкой АЭС. За чей счет, откуда будут браться эти 30 миллиардов долларов, каким образом эти энергоблоки будут сочетаться с практически советской электростанцией, пока что не сообщается. Но очевидно, что американцы хотят расширить рынок сбыта для своих фирм и вытеснить оттуда Россию», - заключил Безпалько.

Ранее, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, было подписано заявление о наращивании сотрудничества двух стран в сфере ядерной энергетики. Намерения обеих сторон, в соответствии с документом, направлены на разработку и реализацию комплексного плана в энергетическом секторе.