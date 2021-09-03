Российский кинолог высказался о ситуации с брошенными в Кабуле служебными собаками США

В ходе эвакуации из Афганистана американские военные оставили своих служебных собак на произвол судьбы. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, животные выполняли работу по спасению наравне с людьми и не заслужили такой участи.

«Безусловно, необходимо в первую очередь беспокоиться о безопасности людей, но бросить на произвол судьбы своих верных четвероногих напарников – это удручающая несправедливость, которую нельзя допустить по отношению к служебным собакам. Те, кто работают в паре со служебной собакой, не должны бросать своих боевых товарищей на произвол судьбы», - сказал Голубев в интервью РИА Новости.

По словам кинолога, британское правительство организовало эвакуацию из Кабула 140 собак и 60 кошек. Эксперт полагает, что США обладают ресурсами для вывоза животных, но по какой-то причине не стали этого делать.

Военнослужащие армии США покинули столицу Афганистана в конце августа, бросив в стране оружие и военное имущество по предварительным подсчетам на 85 миллиардов долларов. Боевики инвентаризируют и осматривают трофеи - оружие и экипировку, новые джипы Hummer и бронированные грузовики. Также у них остались вертолеты, самолеты и беспилотники, системы защиты от ракет и артиллерии.