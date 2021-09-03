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Новый город Спутник построят рядом с Владивостоком

Анна Назайкина
06:28 03.09.2021
Город будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит 925 гектаров, сообщили в Минвостокразвития.
Новый город Спутник построят рядом с Владивостоком
© Фото: pixabay.com
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Новый город Спутник с населением в 300 тысяч человек, как планируется, будет построен в 30 километрах от Владивостока. Соответствующее соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме.

«Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская", менее чем в 30 км от Владивостока. Город будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья», - говорится в сообщении Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

По мнению заместителя главы ведомства Гаджимагомеда Гусейнова, местоположение Спутника станет привлекательным для застройщиков.

«Десять минут до аэропорта, 40 - до центра столицы Приморья, 15 - до Артема. Рассчитан до 50 тысяч жителей на первом этапе», - заявил он.

Как отмечается, вместе с жителями Владивостока и Артема население агломерации в общей сложности может достигнуть около миллиона человек.

Ранее в Кремле назвали важной инициативу министра обороны Сергея Шойгу о новых городах в Сибири. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, по данной идее необходимо оформить конкретные, проработанные предложения и двигаться в их реализации.

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