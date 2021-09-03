Матыцин заявил, что Владивосток имеет все возможности провести Олимпийские игры

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что Владивосток и Приморский край имеют все возможности для проведения широкомасштабных спортивных мероприятий, таких как Универсиада и Олимпийские Игры. Как сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков, у властей региона в планах подача заявки на проведение Олимпиады в 2036 году.

«Универсиада или Олимпиада во Владивостоке? Это реально. Почему нет? Вопрос, какая задача будет поставлена. Эту задачу формулирует руководство региона», - приводит слова Матыцина РИА Новости с Восточного экономического форума.

Министр также добавил, что у властей не должно быть цели только показать достоинства инфракструктуры региона. Жителям города, считает Олег Матыцин, должно остаться определенное наследие.

«Это не только организация самих соревнований, должно формироваться наследие проекта. То есть должен быть ответ – зачем нужен проект. Не просто продемонстрировать в очередной раз, что мы можем обеспечить транспорт, безопасность, размещение и медицинское сопровождение. Вопрос в том, что останется жителям города как наследие», - сказал министр спорта.

Ранее Олег Матыцин поставил перед российской сборной минимальную задачу на Олимпиаду в Пекине. Наша команда, по его мнению, должна попасть, как минимум, в пятерку сильнейших сборных Игр.