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Хуснуллин заявил, что нужно бесплатно предоставлять землю для строительства домов на селе

Елизавета Потейчук
04:46 03.09.2021
Марат Хуснуллин считает предоставление бесплатной земли собственникам эффективной мерой для стимулирования строительства домов на селе.
Хуснуллин заявил, что нужно бесплатно предоставлять землю для строительства домов на селе
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин считает, что нужно создать благоприятные условия для собственников, чтобы стимулировать строительство домов на селе. По мнению чиновника, одним из таких условий может стать бесплатное предоставление земли.

«Конечно, чтобы люди жили на селе, нужно создать условия, чтобы можно было строить дешевый дом. То есть землю надо бесплатно давать, сети подводить, ипотеку льготную давать? У человека должна быть гарантированная работа на селе, и у него должны быть хорошие дороги», - передает ТАСС слова Хуснуллина с марафона «Новое знание».

По мнению вице-премьера, необходимо создавать инфраструктуру и помнить об архитектурном облике территории, чтобы строить дома в селах.

Ранее председатель правительства РФ поручил вице-премьерам следить за ходом восстановительных работ на Транссибирской магистрали. Задание было направлено профильным зампредам, в частности Марату Хуснуллину. 

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