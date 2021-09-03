Хуснуллин заявил, что нужно бесплатно предоставлять землю для строительства домов на селе

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин считает, что нужно создать благоприятные условия для собственников, чтобы стимулировать строительство домов на селе. По мнению чиновника, одним из таких условий может стать бесплатное предоставление земли.

«Конечно, чтобы люди жили на селе, нужно создать условия, чтобы можно было строить дешевый дом. То есть землю надо бесплатно давать, сети подводить, ипотеку льготную давать? У человека должна быть гарантированная работа на селе, и у него должны быть хорошие дороги», - передает ТАСС слова Хуснуллина с марафона «Новое знание».

По мнению вице-премьера, необходимо создавать инфраструктуру и помнить об архитектурном облике территории, чтобы строить дома в селах.

Ранее председатель правительства РФ поручил вице-премьерам следить за ходом восстановительных работ на Транссибирской магистрали. Задание было направлено профильным зампредам, в частности Марату Хуснуллину.