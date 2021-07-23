Мишустин поручил заместителям контролировать ремонт на Транссибе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своим заместителям контролировать ситуацию с разрушением моста на Транссибирской магистрали и следить за ходом восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Поручение дано первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьерам Виктории Абрамченко, Александру Новаку и Марату Хуснуллину, профильным министрам. Они должны контролировать ход восстановительных работ на месте ЧП, следить за тем, чтобы регионы не испытывали проблем с продовольствием и всем необходимым для жизнеобеспечения», - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министрам уделить особое внимание ситуации с обрушением моста на Транссибирской магистрали на Дальнем Востоке. Об этом российский лидер заявил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.