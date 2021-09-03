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В Минздраве рассказали, сколько россиян с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях

Анна Берестовая
04:24 03.09.2021
Более 5000 пациентов с COVID-19 в настоящее время находятся в реанимации по всей России.
В Минздраве рассказали, сколько россиян с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
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Свыше пяти тысяч пациентов в России, зараженных коронавирусной инфекцией, находятся в реанимационных отделениях медучреждений. Такую статистику озвучил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Он также сообщил, что по всей стране развернуто около 220 тысяч коек для больных COVID-19, 25% из которых в настоящее время являются свободными. В прошлом году, по словам Фисенко, этот показатель равнялся 280 тысячам.

Первый замглавы Минздрава добавил, что не считает текущий момент подходящим для отказа от масочного режима на территории регионов РФ. Об этом он рассказал в кулуарах Восточного экономического форума.

«Минздрав выступает за ношение масок», - цитирует его ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко рассказал, что в лидирующих по темпам вакцинации регионах число зараженных COVID-19 сводится к минимуму. Он отдельно подчеркнул, что вакцина «Спутник V» хорошо себя показывает против преобладающего сегодня штамма «дельта».

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