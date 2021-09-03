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В тушении пожара в Калифорнии задействовано свыше 4,4 тысячи человек

Елизавета Потейчук
03:44 03.09.2021
Более 4,4 тысячи человек задействованы в тушении пожара «Калдор» в американском штате Калифорния.
В тушении пожара в Калифорнии задействовано свыше 4,4 тысячи человек
© Фото: NASA Earth Keystone Press Agency Globallookpress
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В американском штате Калифорния свыше 4,4 тысячи человек заняты в тушении лесного пожара «Калдор». Огонь угрожает десяткам тысяч человек.

Министерство обороны США готовится направить дополнительную поддержку на борьбу с возгораниями, по данным американской администрации.

«Более 4 400 пожарных трудятся над тем, чтобы локализовать и погасить пожар "Калдор"», - передает ТАСС сообщение Белого дома.

Площадь пожара «Калдор» уже достигла 840 квадратных километров. Возгорание началось в середине августа, взяв начало в горных малообитаемых районах Сьерра-Невады на востоке Калифорнии. В настоящий момент уничтожено более 600 построек, а огонь локализован на 23%.

Ранее в сети появились кадры последствий от калифорнийского пожара «Дикси». Очевидцы запечатлели разрушенный населенный пункт под темным от дыма небом. 

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