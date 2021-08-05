Словно конец света: жители Калифорнии сняли на видео последствия лесного пожара
В Калифорнии мощный лесной пожар практически уничтожил несколько населенных пунктов.
© Видео: Twitter, @RealMiBaWi, @CphilpottCraig © Фото: Twitter, @RealMiBaWi, @CphilpottCraig
В США продолжают бушевать лесные пожары. Из-за распространения огня были эвакуированы тысячи людей в Северной Калифорнии - огонь добрался до населенных пунктов. Последствия пожара сняли на видео очевидцы.
Небо над городом заволокло густым дымом, превратив улицы в декорации к фильму о конце света. Сгорело огромное количество зданий и автомобилей. Вдалеке мигают сирены машин спасательных служб, сотрудники которого пытаются справиться с последствиями пожара.
По данным американских СМИ, площадь лесного пожара в штате Калифорния увеличилась до ста тысяч акров. Таким образом возгорание, получившее название «Дикси», приобрело статус мегапожара.