Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Автоэксперт рассказал, как обезопасить себя при переходе дороги

Елизавета Потейчук
02:16 03.09.2021
Вячеслав Субботин дал рекомендации по обеспечению собственной безопасности на дороге для пешеходов.
Автоэксперт рассказал, как обезопасить себя при переходе дороги
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

Интенсивность автомобильного движения осенью возрастает, что создает повышенные риски для пешеходов. Автоэксперт Вячеслав Субботин дал совет, как человеку обезопасить себя при переходе дороги.

В интервью радио Sputnik Субботин заявил, что люди, переходящие дорогу, уязвимы. Пешеходы находятся под защитой закона, но если после дорожного происшествия накажут водителя, легче им от этого не станет, считает автоэксперт.

«Не нужно полагать, что если ты прав, то все это знают. Людям свойственно ошибаться, и водителям в том числе. Они могут зазеваться, засмотреться, отвлечься или устать в конце концов. Да, водитель будет неправ, но пешеходу от этого не будет легче, поэтому всегда нужно контролировать ситуацию», – сказал Вячеслав Субботин.

Одним из способов обезопасить себя пешеходу Субботин считает установление зрительного контакта с водителем. Если человек при переходе дороги видит, что водитель его заметил, то можно спокойно идти дальше, советует эксперт. При этом нужно контролировать поведение и других участников дорожного движения. Однако стопроцентной гарантии того, что не произойдет ДТП, с его слов, нет.

Ранее эксперт рассказал, что детям не стоит кататься на электросамокатах. Он также добавил, что идея установления возрастных ограничений на использование велосипедов и самокатов с трудом реализуема на практике.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:43 Армия
Видео
«Вырвать» победу: как военным РФ удалось стать лучшими в «Аварийном районе»
22:32 Армия
Видео
Понтонеры из России «обуздали» Оку на конкурсе «Открытая вода» под Муромом
20:00 Армия
Замминистра обороны РФ Фомин провел встречу с замначальника Генштаба Вьетнамской народной армии
18:44 Армия
Видео
Российские военные инженеры победили в конкурсе АрМИ-2021 «Открытая вода»
15:01 Армия
Видео
Российские стрелки победили в «Блокировании» на конкурсе АрМИ «Снайперский рубеж»
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого Aurus на водородном топливе
Определен состав финалистов эстафеты «Танкового биатлона»
Видео
На метро Нью-Йорка обрушилось сильное наводнение
Видео
«С новым годом!»: Путин шуткой поздравил школьников с началом учебного процесса
Видео
Путин: самолеты должны летать по нужным для россиян направлениям по подъемным ценам
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Мьянма, Лаос, Южная Осетия
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.