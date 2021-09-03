Автоэксперт рассказал, как обезопасить себя при переходе дороги

Интенсивность автомобильного движения осенью возрастает, что создает повышенные риски для пешеходов. Автоэксперт Вячеслав Субботин дал совет, как человеку обезопасить себя при переходе дороги.

В интервью радио Sputnik Субботин заявил, что люди, переходящие дорогу, уязвимы. Пешеходы находятся под защитой закона, но если после дорожного происшествия накажут водителя, легче им от этого не станет, считает автоэксперт.

«Не нужно полагать, что если ты прав, то все это знают. Людям свойственно ошибаться, и водителям в том числе. Они могут зазеваться, засмотреться, отвлечься или устать в конце концов. Да, водитель будет неправ, но пешеходу от этого не будет легче, поэтому всегда нужно контролировать ситуацию», – сказал Вячеслав Субботин.

Одним из способов обезопасить себя пешеходу Субботин считает установление зрительного контакта с водителем. Если человек при переходе дороги видит, что водитель его заметил, то можно спокойно идти дальше, советует эксперт. При этом нужно контролировать поведение и других участников дорожного движения. Однако стопроцентной гарантии того, что не произойдет ДТП, с его слов, нет.

Ранее эксперт рассказал, что детям не стоит кататься на электросамокатах. Он также добавил, что идея установления возрастных ограничений на использование велосипедов и самокатов с трудом реализуема на практике.