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Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

Елизавета Потейчук
23:05 03.09.2021
На Ленинградском проспекте с эстакады в районе пересечения с ТТК упал грузовик.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве с эстакады на Ленинградском проспекте в районе пересечения с ТТК упал грузовик. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщает Департамент транспорта Москвы в Telegram-аккаунте. 

Движение в сторону центра по Ленинградскому проспекту перекрыто. Автомобили направляются через дублер. Ведомство предупредило водителей выбирать пути объезда.

По информации источника «Звезды», водитель находится в тяжелом состоянии.

Ранее под Уфой в аварии с двумя легковыми автомобилями погиб ребенок. Еще четверо человек ранены. 

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