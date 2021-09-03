Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве
На Ленинградском проспекте с эстакады в районе пересечения с ТТК упал грузовик.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве с эстакады на Ленинградском проспекте в районе пересечения с ТТК упал грузовик. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщает Департамент транспорта Москвы в Telegram-аккаунте.
Движение в сторону центра по Ленинградскому проспекту перекрыто. Автомобили направляются через дублер. Ведомство предупредило водителей выбирать пути объезда.
По информации источника «Звезды», водитель находится в тяжелом состоянии.
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