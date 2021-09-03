Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

В Москве с эстакады на Ленинградском проспекте в районе пересечения с ТТК упал грузовик. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщает Департамент транспорта Москвы в Telegram-аккаунте.

Движение в сторону центра по Ленинградскому проспекту перекрыто. Автомобили направляются через дублер. Ведомство предупредило водителей выбирать пути объезда.

По информации источника «Звезды», водитель находится в тяжелом состоянии.

Ранее под Уфой в аварии с двумя легковыми автомобилями погиб ребенок. Еще четверо человек ранены.