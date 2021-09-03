СМИ: ураган «Ида» унес жизни 45 жителей США

По данным СМИ, количество жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом «Ида» на северо-востоке США, достигло 45 человек. Как сообщает CNN со ссылкой на информацию от местных властей, больше всего погибших зафиксировано в штате Нью-Джерси. Там число жертв насчитывает 23 человека.

Кроме того, говорится в источнике, в Нью-Йорке жертвами торнадо стали 15 человек, в штате Пенсильвания - не менее пяти. В Мэриленде и Коннектикуте также есть погибшие. Кадры вышедших из берегов рек, затопляющих улицы, транслируют местные телеканалы. Власти штатов проводят эвакуацию.

Ранее СМИ сообщали о 22 погибших из-за стихии. В числе жертв - двухлетний ребенок.