Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: ураган «Ида» унес жизни 45 жителей США

Елизавета Потейчук
02:37 03.09.2021
СМИ сообщают, что на северо-востоке США погибло 45 человек из-за стихийных бедствий, вызванных ураганом «Ида».
СМИ: ураган «Ида» унес жизни 45 жителей США
© Фото: Wang Ying XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

По данным СМИ, количество жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом «Ида» на северо-востоке США, достигло 45 человек. Как сообщает CNN со ссылкой на информацию от местных властей, больше всего погибших зафиксировано в штате Нью-Джерси. Там число жертв насчитывает 23 человека.

Кроме того, говорится в источнике, в Нью-Йорке жертвами торнадо стали 15 человек, в штате Пенсильвания - не менее пяти. В Мэриленде и Коннектикуте также есть погибшие. Кадры вышедших из берегов рек, затопляющих улицы, транслируют местные телеканалы. Власти штатов проводят эвакуацию.

Ранее СМИ сообщали о 22 погибших из-за стихии. В числе жертв - двухлетний ребенок. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:43 Армия
Видео
«Вырвать» победу: как военным РФ удалось стать лучшими в «Аварийном районе»
22:32 Армия
Видео
Понтонеры из России «обуздали» Оку на конкурсе «Открытая вода» под Муромом
20:00 Армия
Замминистра обороны РФ Фомин провел встречу с замначальника Генштаба Вьетнамской народной армии
18:44 Армия
Видео
Российские военные инженеры победили в конкурсе АрМИ-2021 «Открытая вода»
15:01 Армия
Видео
Российские стрелки победили в «Блокировании» на конкурсе АрМИ «Снайперский рубеж»
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого Aurus на водородном топливе
Определен состав финалистов эстафеты «Танкового биатлона»
Видео
На метро Нью-Йорка обрушилось сильное наводнение
Видео
«С новым годом!»: Путин шуткой поздравил школьников с началом учебного процесса
Видео
Путин: самолеты должны летать по нужным для россиян направлениям по подъемным ценам
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Мьянма, Лаос, Южная Осетия
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.