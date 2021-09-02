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СМИ: число жертв от урагана «Ида» в США превысило 20 человек

Кира Тило
19:42 02.09.2021
По данным прессы, урагана «Ида» унес жизни уже 22 человек.
СМИ: число жертв от урагана «Ида» в США превысило 20 человек
© Фото: Julie Joseph Fema Globallookpress
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В США не прекращаются наводнения и ливни, вызванные ураганом «Ида». Местные СМИ сообщали, что утром число жертв от урагана достигло 17 человек. Сейчас, по данным NBC, известно о 22 погибших, в том числе о двухлетнем ребенке.

Сегодня утром стало известно, что ливни прошли по Нью-Йорку и Нью-Джерси, затопив метро и аэропорт. Также наводнение затронуло районы Квинс, Бруклин, Манхэттен и другие.

Все линии метро были приостановлены из-за большого количества затопленных станций, а руководство аэропорта приостановило полеты.В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение.

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