СМИ: число жертв от урагана «Ида» в США превысило 20 человек

В США не прекращаются наводнения и ливни, вызванные ураганом «Ида». Местные СМИ сообщали, что утром число жертв от урагана достигло 17 человек. Сейчас, по данным NBC, известно о 22 погибших, в том числе о двухлетнем ребенке.

Сегодня утром стало известно, что ливни прошли по Нью-Йорку и Нью-Джерси, затопив метро и аэропорт. Также наводнение затронуло районы Квинс, Бруклин, Манхэттен и другие.

Все линии метро были приостановлены из-за большого количества затопленных станций, а руководство аэропорта приостановило полеты.В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение.