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Ребенок погиб в аварии с двумя легковушками под Уфой

Кира Тило
21:13 03.09.2021
В результате ДТП под Уфой погиб ребенок и четверо человек ранены.
Ребенок погиб в аварии с двумя легковушками под Уфой
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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В результате аварии с двумя иномарками под Уфой погиб ребенок, четыре человека пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Башкирии. Известно, что ДТП произошло вечером на территории Иглинского района.

«В автомобилях находилось 5 человек, в результате ДТП один ребенок 2004 года рождения погиб. Еще 4 человека, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения Уфы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в связи с аварией движение не затруднено.

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