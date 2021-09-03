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Байден издал указ о рассекречивании некоторых материалов о терактах 11 сентября

Кира Тило
22:35 03.09.2021
Президент США подписал указ о рассекречивании некоторых материалов теракта 11 сентября 2001 года и поручил их опубликовать.
Байден издал указ о рассекречивании некоторых материалов о терактах 11 сентября
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress
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Президент США Джо Байден издал указ, согласно которому некоторые материалы о терактах 11 сентября 2001 года будут рассекречены. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на указ президента.

«В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках. Поэтому крайне важно обеспечить максимальную прозрачность правительства Соединенных Штатов, полагаясь на секретность только тогда, когда она является необходимой», — цитирует указ ABC News.

Также Байден поручил прокурору США опубликовать рассекреченные материалы в течение шести месяцев. Об этом сообщается в заявлении главы государства, цитируемое телеканалом CNN.

«Постановление требует от генерального прокурора США обнародовать рассекреченные документы в течение следующих шести месяцев», — заявил Байден.

Ранее у Джо Байдена состоялась первая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По результатам переговоров Вашингтон пообещал выделить около 100 млн долларов — половину на борьбу с коронавирусом, а другую половину для гуманитарной помощи. Также главы государств договорились в будущем противостоять Северному потоку-2 .

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