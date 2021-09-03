Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете на Паралимпиаде в Токио

Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Скалиуху, Андрея Гладкова, Богдана Мозгового, Андрея Калину, Андрея Николаева, Дмитрия Григорьева, Даниила Смирнова и Дениса Тарасова с победой в соревнованиях по плаванию в комбинированной эстафете 4х100 метров на Паралимпиаде в Токио.

Глава государства отметил, что победа в одной из наиболее интересных и зрелищных дисциплин требует от спортсменов самоотдачи, собранности и умения точно рассчитать свои силы.

«И вы выступили на "отлично", по праву заняли высшую ступень пьедестала почета. Ваш триумф стал ярким свидетельством большого потенциала отечественной паралимпийской школы плавания», - говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Россияне выиграли у соперников с результатом 4 минуты 6,59 секунды. Серебро - у команды из Австралии (4.07,70), бронза - у сборной Италии (4.11,20).

Спортсмены соревновались в категориях с S6 по S10, где представлены пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сборная России на Паралимпиаде в Токио показала самый лучший результат за всю историю проведения Паралимпиад. По обновленным данным на 3 сентября, у российской команды уже 34 золотых, 29 серебряных и 44 бронзовые медали - всего 107 наград.