Посол Афганистана: талибы* намерены уничтожить лидера Фронта сопротивления

Боевики движения «Талибан»* планируют уничтожить лидера Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере Ахмада Масуда. Об этом заявил афганский посол в Таджикистане Зохир Агбар.

«Талибы* никогда не пойдут на переговоры с ними (Фронтом сопротивления - прим.ред.), они не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира», - сказал Агбар в интервью РИА Новости.

По мнению посла, талибы* не готовы к переговорам с сопротивленцами - они намерены «поставить на колени весь Афганистан».

Ранее в СМИ появилась информация что лидеры «Талибана»* планируют сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. Лидеры движения якобы выразили желание видеть в составе совета Ахмада Масуда.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ.