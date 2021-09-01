Посол Афганистана: талибы* намерены уничтожить лидера Фронта сопротивления
Боевики движения «Талибан»* планируют уничтожить лидера Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере Ахмада Масуда. Об этом заявил афганский посол в Таджикистане Зохир Агбар.
«Талибы* никогда не пойдут на переговоры с ними (Фронтом сопротивления - прим.ред.), они не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира», - сказал Агбар в интервью РИА Новости.
По мнению посла, талибы* не готовы к переговорам с сопротивленцами - они намерены «поставить на колени весь Афганистан».
Ранее в СМИ появилась информация что лидеры «Талибана»* планируют сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. Лидеры движения якобы выразили желание видеть в составе совета Ахмада Масуда.
*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ.