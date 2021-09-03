В детском центре «Океан» начала работу туристско-краеведческая смена «Юнармейские маршруты»

Учебный год стартовал, но «Юнармейское лето» продолжится еще как минимум три недели. Профильный заезд во Всероссийском детском центре «Океан» положил начало работе туристско-краеведческой смене «Юнармейские маршруты». В детский центр приехали 150 мальчишек и девчонок из разных регионов страны, являющихся членами движения «Юнармия».
Юные патриоты - а это ребята из Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Еврейской автономной области, Приморского края, а также Амурской, Сахалинской, Магаданской областей - станут единой командой в изучении географии, экологии, истории и топографии.
«Знаний будет много. Обучение будет проходить не в виде скучных лекций, а при помощи викторин, квестов и увлекательных мастер-классов. Юнармейцы отточат навыки начальной военной подготовки, пройдут практику по военно-медицинской, огневой и тактической подготовке и станут участниками парада, приуроченного ко Дню воинской славы», - рассказал начальник штаба «Юнармии» по Приморскому краю Михаил Любецкий.
Полученные навыки ребята смогут применять в самом лагере во время военно-спортивных игр и турниров. Юнармейцы стали участниками 11-й смены, которая стартовала 31 августа. Вместе с ними в детский центр съехалось более 1 000 детей. За три недели в «Океане» пройдет шесть образовательных программ, включая «Юнармейские маршруты».
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