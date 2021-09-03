Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В детском центре «Океан» начала работу туристско-краеведческая смена «Юнармейские маршруты»

Валентина Пескова
19:28 03.09.2021
Юнармейцы стали участниками 11-й смены, которая стартовала 31 августа, вместе с ними в «Океан» съехалось более 1 000 детей.
В детском центре «Океан» начала работу туристско-краеведческая смена «Юнармейские маршруты»
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Учебный год стартовал, но «Юнармейское лето» продолжится еще как минимум три недели. Профильный заезд во Всероссийском детском центре «Океан» положил начало работе туристско-краеведческой смене «Юнармейские маршруты». В детский центр приехали 150 мальчишек и девчонок из разных регионов страны, являющихся членами движения «Юнармия».

Юные патриоты - а это ребята из Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Еврейской автономной области, Приморского края, а также Амурской, Сахалинской, Магаданской областей - станут единой командой в изучении географии, экологии, истории и топографии.

«Знаний будет много. Обучение будет проходить не в виде скучных лекций, а при помощи викторин, квестов и увлекательных мастер-классов. Юнармейцы отточат навыки начальной военной подготовки, пройдут практику по военно-медицинской, огневой и тактической подготовке и станут участниками парада, приуроченного ко Дню воинской славы», - рассказал начальник штаба «Юнармии» по Приморскому краю Михаил Любецкий.

Полученные навыки ребята смогут применять в самом лагере во время военно-спортивных игр и турниров. Юнармейцы стали участниками 11-й смены, которая стартовала 31 августа. Вместе с ними в детский центр съехалось более 1 000 детей. За три недели в «Океане» пройдет шесть образовательных программ, включая «Юнармейские маршруты».

© ТРК "Звезда"

В День знаний ВДЦ «Океан» посетил президент РФ Владимир Путин, находящийся в регионе с рабочей поездкой. Глава государства встретился с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, науки и спорта и провел для школьников открытый урок.

Урок от первого лица страны получила и юнармеец Варвара Демиденко из Владивостока. Девушка представлена к награде «Юнармейская доблесть» 3-й степени. Она является командиром отряда и организатором множества проектов. Со слов активистки движения, тема, затронутая президентом страны, чрезвычайно важна.

«Владимир Владимирович сказал, что история охватывает все сферы знаний и является стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний. Я тоже так считаю, поэтому в "Юнармии" проходит так много мероприятий, направленных на сохранение истории. Одно из таких - форум "Память жива", участницей которого я была. Ведь если не знать истории своей Родины, значит, ничего не знать про себя. Мы неотделимы от прошлого, и наша задача - создать будущее, в котором не будет войн и катастроф», - подчеркнула Варвара.

Как считает лидер движения «Юнармия» олимпийский чемпион Никита Нагорный, уникальность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения как раз в том, что оно объединяет именно таких активных и целеустремленных мальчишек и девчонок, стремящихся сделать нашу страну лучше.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:46 В стране и мире
Видео
Япония, Афганистан и Лавров с Шойгу: о чем говорил Путин в главный день ВЭФ во Владивостоке
18:28 Армия
Дрожь земли, звон стреляных гильз: в КНР завершился самый захватывающий этап «Суворовского натиска»
17:58 Спорт
Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как лучший бомбардир сборной
17:53 В стране и мире
Видео
На Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень и град
16:00 В стране и мире
Таиланд призывает создать систему взаимного признания сертификатов вакцинации
Популярное
Видео
Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, они хорошо работают
Мантуров: самолет SSJ100 в стиле Aurus появится в ближайшее время
Видео
Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
Видео
Шойгу спрогнозировал появление гиперзвуковых летательных аппаратов
Самолет Як-40 может получить водородный двигатель
Видео
Опубликованы кадры первого Aurus на водородном топливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.