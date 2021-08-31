В Китае наградили победителей в индивидуальной гонке «Суворовского натиска»

«Суворовский натиск» определил первых победителей в индивидуальной гонке. На полигоне Армейских игр в Китае наградили лучшие экипажи боевых машин пехоты.

В соревнованиях принимают участие мотострелки из четырех стран, но главными соперниками сразу стали команды из России и Китая. Наши БМП показали себя и более быстрыми, и более мощными. Но для победы в конкурсе скорость была не главной.

Запас мощности у БМП-3 намного больше, чем у остальных участников соревнований. И чтобы уравнять шансы на победу, на трассе установлено ограничение скорости. Гонка была отчаянной. Но обогнать китайский экипаж нашим мотострелкам не удалось, поскольку соперники выступали на знакомой им трассе.

Победителей индивидуального заезда китайская команда качала на руках, как чемпионов. Правда, главный приз «Суворовского натиска» еще впереди. Кубок конкурса разыграют 3 сентября на заключительной, командной «Эстафете».