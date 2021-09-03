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НХЛ может запретить игрокам участвовать в Олимпиаде из-за коронавируса

Кира Тило
18:30 03.09.2021
Игроки НХЛ не будут участвовать в Олимпиаде при ухудшении ситуации с коронавирусом.
НХЛ может запретить игрокам участвовать в Олимпиаде из-за коронавируса
© Фото: Liang Sen, XinHua, Globallookpress
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Национальная хоккейная лига, Ассоциация игроков НХЛ и Международная федерация хоккея приняли решение об участии игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине. Соответствующий документ размещен на сайте федерации.

«Все стороны, которые участвовали в заключении этого соглашения, заслуживают похвалы. Мы понимаем, с каким энтузиазмом игроки НХЛ относятся к участию в Олимпийских играх и конкуренции за свои страны. Олимпиада важна для игроков даже в эти нестабильные времена», - говорится в сообщении.

Известно, что в турнире примут участие 12 стран, разделенных на три группы. Также сообщается, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом НХЛ сможет отказаться отправлять хоккеистов на Олимпиаду.

«Это соглашение разрешает НХЛ и федерации хоккея возможность отслеживать ситуацию с COVID-19 и в конечном итоге не отправлять игроков, если этого требуют условия COVID-19», - отмечается на сайте.

Ранее чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесли на год также из-за коронавируса. В следующем году все участники турнира должны быть вакцинированы и иметь сопутствующий документ.

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