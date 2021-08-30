Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесли на год

Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесли на октябрь 2022 года. Об этом сообщается на сайте международной федерации хоккея с мячом.

«Исполнительный комитет FIB провел дополнительное заседание. Одно из решений касается проведения Чемпионата мира в мужской группе А, который планировалось провести в Иркутске в октябре этого года, переносится на октябрь 2022 года. Турнир по-прежнему будет проходить на „Арене Байкал“», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что каждый участник турниров, включая игроков и судей, должен быть вакцинирован и иметь сопутствующий документ.

Чемпионат мира в Иркутске уже был отменен в 2020 году из-за пандемии, и должен был состояться в октябре этого года.

Ранее от участия в Чемпионате отказались сборные Норвегии, Финляндии и Швеции из-за распространения COVID-19.