Военные альпинисты против убийственной погоды: как проходит «Эльбрусское кольцо»
Финал конкурса «Эльбрусское кольцо». Старт восхождения на высочайшую вершину Европы. На этот рубеж вышли лишь шесть команд из девяти. Остальные просто не выдержали.
Третий, заключительный, этап «Эльбрусского кольца» стартует в ливень. Синоптики обещают ветер с порывами 35-50 метров в секунду, но конкурс продолжается при любой погоде.
Бойцы высокогорных подразделений должны преодолеть маршрут протяженностью 30 километров с перепадом высот в 3 000 метров. У каждой команды своя тактика покорения Эльбруса. В этот раз с ней угадывают китайцы. Быстрый старт приносит преимущество и хороший отрыв от ближайших преследователей. Впрочем, нашим торопиться некуда. Россия уже заочно заняла первое место в конкурсе.
Но главный преследователь и оппонент сегодня для всех участников общий - погода. На станции «Мир» - это всего одна пятая пути - дождь уже сменяет снег. На подходе к знаменитому «Приюту 11» - высота 4 100 - идти уже практически невозможно.
Первый день штурма Эльбруса идет практически вслепую. Сама вершина скрыта где-то далеко в облаках, перемешанных с метелью. Идет снег. Продолжают идти и команды. Ну а вот у нас сил на это уже не хватает.
«Здесь примерно всегда так одинаково. И в плохую погоду, и в хорошую погоду все приходят на грани физического истощения. Ну, надо понимать, что «Эльбрусское кольцо»... Если у кого-то есть сомнения, могут приехать и попробовать. Это самый экстремальный конкурс», - отметил главный судья конкурса «Эльбрусское кольцо» Александр Украинец.
Итоги первого дня восхождения: на пьедестале Китай, Узбекистан и Россия. Несколько случаев обморожения конечностей, потери сознания, гипоксия. Руководство конкурса проводит экстренное совещание во время снежной бури.
Снег облепил одежду, льдинки буквально впиваются в лицо. Но это еще не предел. Синоптики обещают усиление ветра до 60 метров в секунду. В таких условиях коллегия международных судей принимает решение отменить спецзадачу №14. Для большинства участников «Эльбрусское кольцо» на этом завершено.
Эльбрус не дает командам покорить себя на Армейских международных играх АрМИ-2021. Возможно, это удастся участникам индивидуального скоростного забега на высоту 5 642. Впереди последняя, пятнадцатая, спецзадача «Кольца».