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Военные альпинисты против убийственной погоды: как проходит «Эльбрусское кольцо»

Тимур Шерзад
Виталий Никулин
18:52 03.09.2021
На станции «Мир» - это всего одна пятая пути - дождь уже сменяет снег. На подходе к знаменитому «Приюту 11» - высота 4 100 - идти уже практически невозможно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Финал конкурса «Эльбрусское кольцо». Старт восхождения на высочайшую вершину Европы. На этот рубеж вышли лишь шесть команд из девяти. Остальные просто не выдержали.

Третий, заключительный, этап «Эльбрусского кольца» стартует в ливень. Синоптики обещают ветер с порывами 35-50 метров в секунду, но конкурс продолжается при любой погоде.

Бойцы высокогорных подразделений должны преодолеть маршрут протяженностью 30 километров с перепадом высот в 3 000 метров. У каждой команды своя тактика покорения Эльбруса. В этот раз с ней угадывают китайцы. Быстрый старт приносит преимущество и хороший отрыв от ближайших преследователей. Впрочем, нашим торопиться некуда. Россия уже заочно заняла первое место в конкурсе.

Но главный преследователь и оппонент сегодня для всех участников общий - погода. На станции «Мир» - это всего одна пятая пути - дождь уже сменяет снег. На подходе к знаменитому «Приюту 11» - высота 4 100 - идти уже практически невозможно.

Первый день штурма Эльбруса идет практически вслепую. Сама вершина скрыта где-то далеко в облаках, перемешанных с метелью. Идет снег. Продолжают идти и команды. Ну а вот у нас сил на это уже не хватает.

«Здесь примерно всегда так одинаково. И в плохую погоду, и в хорошую погоду все приходят на грани физического истощения. Ну, надо понимать, что «Эльбрусское кольцо»... Если у кого-то есть сомнения, могут приехать и попробовать. Это самый экстремальный конкурс», - отметил главный судья конкурса «Эльбрусское кольцо» Александр Украинец. 

Итоги первого дня восхождения: на пьедестале Китай, Узбекистан и Россия. Несколько случаев обморожения конечностей, потери сознания, гипоксия. Руководство конкурса проводит экстренное совещание во время снежной бури.

Снег облепил одежду, льдинки буквально впиваются в лицо. Но это еще не предел. Синоптики обещают усиление ветра до 60 метров в секунду. В таких условиях коллегия международных судей принимает решение отменить спецзадачу №14. Для большинства участников «Эльбрусское кольцо» на этом завершено.

Эльбрус не дает командам покорить себя на Армейских международных играх АрМИ-2021. Возможно, это удастся участникам индивидуального скоростного забега на высоту 5 642. Впереди последняя, пятнадцатая, спецзадача «Кольца».

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