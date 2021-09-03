В Сочи из-за шторма разрушена подпорная стена набережной
Сильный шторм разрушил подпорные стены набережной в поселке Лоо.
© Видео: Instagram, @ivan_sila_51 © Фото: Instagram, @ivan_sila_51
В Сочи в поселке Лоо шторм разрушил часть набережной. Об этом пресс-служба администрации города сообщила РИА Новости.
«Пляжная территория „Лоо-1“, в результате штормового волнения разбита подпорная стена, расположенная на прилегающей территории», - цитируют собеседника РИА Новости.
Очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на которых волны смыли подпорную стену набережной. В результате этого часть прогулочной зоны с деревьями и ограждениями «сползла» в море.
Ранее на берег Сочи в микрорайоне Кудепста из моря вышел смерч. Жители города наблюдали разгром, учиненный воздушным вихрем.