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В Сочи из-за шторма разрушена подпорная стена набережной

Кира Тило
16:35 03.09.2021
Сильный шторм разрушил подпорные стены набережной в поселке Лоо.
© Видео: Instagram, @ivan_sila_51 © Фото: Instagram, @ivan_sila_51
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В Сочи в поселке Лоо шторм разрушил часть набережной. Об этом пресс-служба администрации города сообщила РИА Новости.

«Пляжная территория „Лоо-1“, в результате штормового волнения разбита подпорная стена, расположенная на прилегающей территории», - цитируют собеседника РИА Новости.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на которых волны смыли подпорную стену набережной. В результате этого часть прогулочной зоны с деревьями и ограждениями «сползла» в море.

Ранее на берег Сочи в микрорайоне Кудепста из моря вышел смерч. Жители города наблюдали разгром, учиненный воздушным вихрем.

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