Смерч образовался на берегу Сочи: видео

На берег Сочи в микрорайоне Кудепста из моря вышел смерч. Видео с разгромом, учиненным воздушным вихрем, опубликовал пользователь Instagram.

На кадрах видно, как воздушный поток выходит на пляж и разбрасывает пластмассовые лежаки. По данным Telegram-каналов, от ударов стихии никто серьезно не пострадал, однако один из очевидцев сообщил о переломе пальцев.

Ранее в Башкирии очевидцы успели запечатлеть на видео момент, когда на пастбище одновременно горела трава и двигался торнадо. Воздушный вихрь подхватывал пламя с земли.