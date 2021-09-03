Армия Под звуки фанфар: в Казахстане прошла торжественная церемония закрытия конкурсов АрМИ Андрей Аркадьев В городе Отар прошло награждение победителей конкурсов «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота» в индивидуальных номинациях и командном зачете. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Торжественная церемония закрытия двух конкурсов Армейских международных игр - 2021 состоялась в городе Отар, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Под звуки фанфар прошло награждение победителей конкурсов «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота» в индивидуальных номинациях и командном зачете. В конкурсе «Соколиная охота» сборная команда России заняла третье место. В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» российские военнослужащие завоевали серебряные медали. С окончанием Игр поздравил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов. «Эти игры - только одна грань многогранного сотрудничества и плодотворных связей между нашими странами. Благодаря личным усилиям глав наших государств принципы доверия и добрососедства укрепляются на практике», - отметил он в своем выступлении. Торжественный спуск официального флага Армейских международных игр ознаменовал завершение состязаний на территории Казахстана. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика