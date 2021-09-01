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Заключительный этап конкурса «Соколиная охота» завершился в Казахстане

Анна Берестовая
05:18 01.09.2021
В Казахстане на полигоне Матыбулак завершился третий заключительный этап конкурса «Соколиная охота».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Республике Казахстан на полигоне Матыбулак завершился третий заключительный этап состязаний «Эстафета» в рамках конкурса «Соколиная охота». Участники соревновались в поиске объектов последовательно в трех районах ведения разведки.

© Минобороны России

Три из четырех участвующих в конкурсе команд использовали прежде уже «обкатанные» в Армейских международных играх комплексы воздушной разведки. У России это отечественный «Элерон-3СВ», у Белоруссии опять же российский «Суперкам-350». Казахстан использует израильский «Скайларк-1Е», а вот Иран в этом году привез новинку собственного производства – комплекс «Чамруш». По оценке конкурсантов, у нового комплекса очень достойные технические характеристики.

© Минобороны России

На сегодняшний день все упражнения выполнены и оценены судейской коллегией, однако результат будет объявлен на церемонии закрытия. Известно, что команда России попала в тройку лидеров. В ходе соревнований уверенно действовали оба расчета, представляющих Минобороны России и Росгвардию. Военнослужащие Вооруженных Сил и Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ помогали друг другу, совместно анализируя практические действия и внося коррективы в работу.

Торжественная церемония закрытия конкурса и награждение победителей и призеров состоится 2 сентября на территории 40-й военной базы Отар в Казахстане.

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