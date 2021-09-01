Заключительный этап конкурса «Соколиная охота» завершился в Казахстане
В Казахстане на полигоне Матыбулак завершился третий заключительный этап конкурса «Соколиная охота».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Республике Казахстан на полигоне Матыбулак завершился третий заключительный этап состязаний «Эстафета» в рамках конкурса «Соколиная охота». Участники соревновались в поиске объектов последовательно в трех районах ведения разведки.
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