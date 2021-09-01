Заключительный этап конкурса «Соколиная охота» завершился в Казахстане

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На сегодняшний день все упражнения выполнены и оценены судейской коллегией, однако результат будет объявлен на церемонии закрытия. Известно, что команда России попала в тройку лидеров. В ходе соревнований уверенно действовали оба расчета, представляющих Минобороны России и Росгвардию. Военнослужащие Вооруженных Сил и Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ помогали друг другу, совместно анализируя практические действия и внося коррективы в работу.

Торжественная церемония закрытия конкурса и награждение победителей и призеров состоится 2 сентября на территории 40-й военной базы Отар в Казахстане.